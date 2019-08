Viktor og Victor om meget unge gymnasieelever: - De ser små ud, det gør de

Nordvestfyn: De har de seneste uger rejst Europa tyndt med tog.

Nu sidder Melfar Postens podcastværter igen på skolebænken på Middelfart Gymnasium, hvor de i denne uge er begyndt i 3.g.

Skægget fra ugerne i europæiske storbyer er barberet af de 18- og 19-årige kinder, og humøret er i top.

I hvert fald når snakken falder på alle de nye studerende i 1. g.

- De ser små og nervøse ud, det gør de. Man føler sig kæmpestor, mener Viktor Lindegaard, der sammen med Viktor Kronborg Tørnæs tæller sammen, at der kan være op mod seks år forskel på de ældste og yngste elever på gymnasier.

Det oplevede de i hvert fald, da de selv begyndte i 1. g for to år siden, hvor nogle af de yngste var blot fjorten år gamle.

Og det kan give visse udfordringer i baren og til rystesammen-fester, såkaldte "fresh meat"-fester, hvor eleverne har ry for at lære hinanden at kende på flere måder, taler makkerparret om med et glimt i stemmen.

Ellers bliver der snakket om en forestående koncert med blandt andre Emil Kruse på Ungdomshuset Walker, interrailturen bliver mindet og værterne ser frem mod Tour de Vestfyn-cykelløbet den kommende weekend.

Hør meget mere om gymnasieopstarten og alt muligt andet i podcasten herunder.