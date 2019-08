Viktor og Victor om Byens Bedste: - Vi er nogle af de største syndere

Nordvestfyn: Podcastværterne Viktor Lindegaard og Viktor Kronborg Tørnæs trasker i denne uges episode rundt i Middelfarts opgravede gågade, hvor de gule Byens Bedste-klistermærker pryder en stor del af butiksvinduerne i byen.

De har Melfar Posten og Fyens Stiftstidendes lokalredaktør Jan Bonde med på gåturen, hvor der bliver snakket løs om lige præcis Byens Bedste, der er en hyldest og skulderklap til kommunens kultur- og fritidsliv.

Podcastværterne griber hurtigt i egen barm i forhold til at handle i byens butiksliv.

- Vi er nok nogle af byens største syndere, hvad angår nethandel. Vores målgruppe er nådesløs. Hvis man sparer 17 kroner, så kører man til Kolding Storcenter, og det er noget pjat, lyder det fra Viktor Lindegaard, mens snakken går på alt fra udvalget af butikker for unge til, hvor SU'en bliver spenderet.

Du kan indstille dine favoritter i Byens Bedste i diverse kategorier her. Det kan du indtil slutningen af uge 36. I uge 38 og 39 er det muligt at stemme på de nominerede via melfarposten.dk.

Byens Bedste-kampagnen løber frem mod 5. oktober, hvor der er et stort prisuddelingsshow på Park Hotel, hvor Viktor Lindegaard og Victor Kronborg Tørnæs også spiller en nøglerolle.

Hør mere i podcasten, hvor der blandt andet også bliver snakket om den nye natklub i Middelfart, Nytorv og meget mere.