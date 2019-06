Viktor og Victor i bar overkrop: Eks-bykonge Dahlstrøm er som Michael Jackson - udstil ham på museum

Nordvestfyn: Melfar Postens Viktor Lindegaard og Victor Kronborg Tørnæs er nok en gang klar med en episode af deres podcast "Ugen med Viktor og Victor".

Denne gang har værterne på grund af varmen smidt trøjerne og snakker blandt andet om Middelfart Museum, og hvad det udstiller af forskellige interessante ting og sager.

- Jeg har hørt, at de har to gram af Steen Dahlstrøms (tidligere socialdemokratisk borgmester, red) skæg, joker Viktor Lindegaard.

- Jeg ved godt, at han ikke længere er borgmester, så kan vi ikke få noget af dit skæg. Eller en optagelse af, at han snakker. Han er en, der samler Middelfart, supplerer han og tilføjer, at eks-bykongen kan sammenlignes med Michael Jackson.

Også højtlæsning af Melfar Posten på plejehjem, partileder Rasmus Paludans svømmetur over Lillebælt, kræmmermarked under broen, musikprogrammet til Rock Under Broen, Nørre Aaby i Bevægelse, folketingsvalget, lokale sportsnyheder, fuldehistorier fra fredagscaféen på gymnasiet, et værdifuldt forstenet søpindsvin og meget mere kan du høre i ugens episode.