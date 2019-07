Viktor og Victor fra Middelfart på Europatur: - Her er en nation, der er fuldkommen blæst

Viktor Lindegaard og Victor Kronborg Tørnæs plejer hver uge at bladre Melfar Posten igennem og snakke om ugens gang i Middelfart i podcasten Ugen med Viktor og Victor.

Nu har værterne ferie fra Middelfart Gymnasium, og de er rejst ud i Europa med rygsækkene på ryggen.

De holder dog ikke fri fra podcasten, og derfor kan du også i denne og i de kommende uger følge drengenes tur.

Et af de første stop er til et europæisk land, som er mere tåget end de fleste. Som ifølge værterne er en god blanding mellem Christiania, Istedgade, Nørre Aaby, New York og Knuthenborg Safaripark.

Og hvor der er noget helt andet i butiksvinduerne end i Algade i Middelfart (det er ikke for børn og sarte sjæle).

Få at vide i podcasten, hvor værterne er landet, vanskeligheder med at komme med et tidligt tog efter en fest aftenen før og hvad der ellers føles som op- og nedture i livet som backpackere.