Vestfynsk marked: Tryller for børnene og dropper Birthe Kjær

- Vi mener ikke rigtig, de store kunstnere har trukket nok gæster til om søndagen. Samtidig har de lokale, som der er mange af i rockteltet fredag og lørdag aften, efterspurgt noget bedre musik, derfor har vi valgt at ændre lidt på tingene. Når det er sagt, så ligner markedet sig selv igen. Måske lige bortset fra den tilføjelse, at vi har skiftet det store, runde telt ud med et ovalt, som vi kan få sikkerhedsgodkendt til flere gæster, fortæller Torben Pløger.

Kl. 17.00-21.00 Det Muntre Køkken har åbentKl. 18.00-20.00 Torsdagsspisning i Rockteltet. Ib med venner underholderKl. 19.00-22.30 Stort Markedsbanko i Laden v. GG&IFKl. 19.00-23.00 Bendt Aaen spiller i MusikcafeenKl. 19.00-24.00 Herning Tivolipark har åbentKl. ca. 22.15 Markedsåbning v. Borgmester Johannes Lundsfryd JensenKl. ca. 22.30 Kæmpe festfyrværkeriKl. 07.30-09.00 Gratis morgenkaffe for kræmmereKl. 08.00 Markedspladsen åbner kl. 10.00 Gelsted Børneunivers underholder ved SmugkroenKl. 10.00-01.00 Herning Tivolipark er på pladsenKl. 10.00-17.00 Hans Henrik Musik spiller i SmugkroenKl. 15.00 Gang i Middelfart - koncert med "Rasmussen & Gina Michaelis"Kl. 17.00-23.00 Bodega Duoen spiller i SmugkroenKl. 19.00-01.00 Skinken spiller i MusikcafeenKl. 19.00-02.00 Bendt Aaen og Diskotek Night-Event spiller til bal i LadenKl. 20.00-22.00 Smukke Møller spiller i RockteltetKl. 22.00-01.00 Diskotek TRENDY i RockteltetKl. 07.30-09.00 Gratis morgenkaffe for kræmmereKl. 08.00 Markedspladsen åbner.Kl. 10.00-17.00 Udstilling af veteranbilerKl. 08.00-12.00 Børnemarked på asfaltvejenKl. 10.00-01.00 Herning Tivolipark er på pladsenKl. 10.00-17.00 Hans Henrik Musik spiller i SmugkroenKl. 12.00-13.00 Gratis sildebord i Laden for kræmmereKl. 14.00-16.00 Gymnastik-oplevelse ved GG&IF i Rockteltet - kom og spring medKl. 14.00 Er der salg af resterende spisebilletter til markedsspisningKl. 17.00-23.00 Bendt Aaen spiller i SmugkroenKl. 19.00-01.00 SupriZe Duo spiller i MusikcafeenKl. 19.00 Markedsspisning i Laden. Senest afhentning af mad kl. 19.30Kl. 19.30-02.00 Det Sorte Får og Diskotek Night-Event spiller til markedsbal i LadenKl. 20.00-22.00 Flotte Franz spiller i RockteltetKl. 20.00-01.00 Diskotek TRENDY i RockteltetKl. 07.30-09.00 Gratis morgenkaffe for kræmmereKl. 08.00 Markedspladsen åbnerKl. 10.00-17.00 Udstilling af veteranbilerKl. 10.00-17.00 Herning Tivolipark er på pladsenKl. 11.00-17.00 Bendt Aaen spiller i SmugkroenKl. 13.00 Tryllekunstner Henning Nielsen i RockteltetKl. 17.00 Markedet slutter på festlig visKilde: https://www.gelsted-bf.dk/gelsted-marked

40.000-60.000 mennesker besøger hvert år Gelsted Marked. 5000-6000 bilister plejer at give hver 35 kroner for at parkere. Arkivfoto: Lasse Hansen

Ferie med god samvittighed

Torben Pløger kan i øvrigt holde ferie med god samvittighed. Programmet for de fire dage er på plads og offentliggjort næsten en måned før, markedet åbner torsdag eftermiddag den 15. august. Det er tre uger tidligere end sidste år.

- De forskellige udvalg har været dygtige til hurtigt at få deres aftaler i hus. Nu mangler vi kun resten af de 250 frivillige, som hjælper os, men det er et samme hvert år, den kabale går først op i sidste øjeblik, siger Torben Pløger og fortæller, at det stadig er muligt at få en stand på markedet, der plejer at have deltagelse af over 250 kræmmere.

Gelsted Marked åbnes officielt af borgmester Johannes Lundsfryd (S) torsdag den 15. august, hans tale efterfølges af et stort festfyrværkeri.