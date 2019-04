Vesterskov forlader formandspost efter 19 år: - Fjelsted Speedway Klub er mit fjerde barn

Annette Vesterskov er trådt ud af bestyrelsen i Fjelsted Speedway Klub efter 19 år - langt de fleste af dem som formand. Hun kalder det selv "første forsigtige skridt" i forhold til at overlade styringen af foreningen til andre. For hun er fortsat dybt involveret i alt fra elite til udviklingsplaner.

Fjelsted: Navnet Annette Vesterskov har været synonym med Fjelsted Speedway Klub i næsten to årtier, og det er det fortsat. Men den erfarne klubleder bærer ikke længere titlen som formand.

Den overlod hun for nylig til Bjarne Sørensen, da klubben holdt sin årlige generalforsamling. I stedet har hun nu titel af "administrator" i foreningen, mens hun fortsat er direktør for eliteselskabet Team Fjelsted, der styrer klubbens ligahold.

- Jeg har brugt al min fritid på speedway i næsten 20 år. Det har været speedway, speedway, speedway og så lidt mere speedway. Fjelsted Speedway Klub er mit fjerde barn. Men jeg bliver ikke yngre, og jeg er også blevet farmor. Mit ønske har hele tiden været, at jeg kunne lave en gradvis overlevering, for jeg tror ikke, der er ret mange, der ved, hvor meget jeg sidder med i forhold til klubarbejdet. Det kan man ikke bare kaste i hovedet på en ny, for så løber de jo skrigende væk, siger Annette Vesterskov.

Ikke desto mindre er formandstitlen nu givet til Bjarne Sørensen, der har været involveret i klubben gennem mange år. Det samme har flere af de andre medlemmer i den nyvalgte bestyrelse.