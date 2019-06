Verdensmålene stod under vand i Ejby

Opholdet i Ejby er en del af en landsdækkende begivenhed, hvor der gøres opmærksom på FN's verdensmål i mange kommuner, og altid seks steder i samme kommune. Udstillingen i Ejby handlede om affaldssortering, mens de kommende udstillinger vil finde sted andre steder i kommunen og have et andet fokus.

- Vi forsøger at lave verdensmål til hverdagsmål. Folk kender ikke så meget til det, så når de kommer og kigger, spørger de, om det er noget politisk, fortæller Flemming Fynboe, der er pladsansvarlig.

Der var ellers masser at lære. Dansk retursystem havde kørt en hel lastvogn frem på parkeringspladsen ved Super Brugsen, så besøgende kunne få en tur igennem pantsystemet i den interaktive vogn.

Men uheldigvis kom en regnbyge og gjorde det lidt mere besværligt, end hvad der egentlig var planen. Klokken 10 var der besøg af Katrine fra Ramasjang, men samtidig var der også besøg af én af forårets største regnbyger i Ejby. De store mængder vand samlede sig i den ene ende af det lange telt og besværliggjorde, at besøgende uden store gummistøvler på skulle kunne komme ind og få lært mere om affaldssortering.

Verdensmålene blev vedtaget af FN i 2015, og de udgør 17 punkter, der skal sikre bæredygtig udvikling for hele kloden og dens befolkning. De omfatter alt fra afskaffelse af fattigdom til ligestilling, rent vand, bæredygtig energi, ansvarligt forbrug og produktion, klimaindsats, livet på land og i vand og fred og retfærdighed.Se mere på www.verdensmaalene.dk

Der var også tid til et skørt billede af mor.

Dele af udstillingen var ikke til at kome til, da først den store regnbyge havde oversvømmet teltet.

Besøgende kunne skrive deres egne mål ned for at gøre verden til et bedre sted.