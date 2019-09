Ventetiden er slut: Den gamle Lillebæltsbro åbner om en uge

Middelfart/Fredericia: Mange knubbede ord er faldet undervejs, og arbejdet er blevet fulgt med falkeøjne fra begge sider af Lillebælt.

Men nu er det ganske vist: Fredag 13. september klokken syv åbner Den gl. Lillebæltsbro atter for biler, og dermed vil formentlig 12.000 biler i døgnet atter passere Lillebælt af den rute. Til gavn for pendlerne og til gavn for de handlende på Brovejen, der har haft et hårdt 2019.

Den gamle Lillebæltsbro genåbner for biltrafik efter senest at have været spærret siden 29. januar under den omfattende renovering af broen.

Genåbningen af Den gamle Lillebæltsbro bliver markeret med et arrangement af Middelfart og Fredericia Kommune. Arrangementet starter klokken syv og afholdes ved broenden på Jyllandssiden af broen.

Borgmester i Middelfart Kommune, Johannes Lundsfryd (S) og viceborgmester Susanne Eilersen fra Fredericia Kommune hilser på de første bilister, der kører over broen. Borgmestrene deler morgenbrød ud ved krydset Snoghøj Landevej/Kolding Landevej.

Genåbningen en længe ventet og glædelig begivenhed. Og at der nu igen kommer biler den vej over Lillebælt får stor betydning for Middelfart Kommune, udtaler Middelfart Kommunes borgmester, Johannes Lundsfryd, i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Forbindelsen mellem Middelfart og Fredericia Kommuner er vigtig, og derfor skal broåbningen fejres. Det gælder for både kommunerne, men i høj grad også for handelslivet, de daglige pendlere, hvad enten det er folk til og fra arbejde, studerende eller familie og venner.

Om eftermiddagen er der derfor arrangeret koncerter i Middelfart by for at fejre broens åbning. Festen begynder klokken 15.30, og alle er velkomne.