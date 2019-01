Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd roser Vejdirektoratet for at udvise "begyndende forståelse" for vigtigheden af at blive hurtigt færdig med brorenoveringen og forventer, at yderligere uger kan skæres af arbejdstiden. Samtidig ligger Vejdirektoratets ansøgning om at støje med op til 72 decibel lige nu hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis de siger nej, kan der ikke arbejdes på broen til klokken 22, og så holder den nye plan ikke.