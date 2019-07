Venter på at afsone flere års fængsel: Nu er han sigtet for indbrud for halvanden million

En af de tre personer, der onsdag blev varetægtsfængslet sigtet for et stort indbrudstyveri, fik tidligere i år en længere fængselsstraf for lignende kriminalitet.

Tre personer blev onsdag varetægtsfængslet i en sag, hvor de er sigtet for at have stjålet værdigenstande for halvanden million kroner under et indbrud på en adresse i Strib i midten af juli.

Den ene af de sigtede kunne imidlertid lige så godt have siddet varetægtsfængslet i en arrest eller siddet i fængsel på det tidspunkt, hvor indbruddet blev begået.

Manden blev tidligere på året idømt flere års fængsel for hæleri, men er tilsyneladende ikke begyndt at afsone fængselsstraffen. Og til trods for, at han også før denne dom er dømt for berigelseskriminalitet, har han altså ikke skullet sidde varetægtsfængslet frem til afsoning.