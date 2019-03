Venstremand går imod sine egne i stor satsning: - Det bliver et nej fra mig

- Jeg mener ikke, at kommunens sponsorater, jeg tillader mig at kalde det, skal gå så langt. Derfor bliver det et nej fra mig, følger venstrepolitikeren op, der understreger, at kommunen godt kan bakke op om projektet, men ikke på den måde spytte i kassen.

- Vi tager afsked med plejepersonale, og vi får ikke færre ældre. Rengøring har været udsat for organisatoriske ændringer, og jeg har ikke hørt, vi har fået mindre at lave i børnehaverne, remser Kaj Piilgaard Nielsen op.

- Det er ærgerligt

Kaj Piilgaard Nielsen er ifølge Venstres gruppeformand Regitze Tilma den eneste i den seks personers store byrådsgruppe, der takker nej.

Hun har tidligere beskrevet satsningen som et dilemma, hvor man til sidst har lagt sig fast på at bakke op.

- Det er selvfølgelig ærgerligt (at Kaj Piilgaard Nielsen stemmer nej, red.), men han har heller ikke været så meget med i diskussionerne. Blandt andet på grund af en ferie. Men man må i Venstre gerne have sin egen holdning, og det har jeg også selv haft, lyder det fra Regitze Tilma.

- Vi ligger ikke langt fra hinanden. Målet er stadigvæk det samme at støtte og bakke op om kerneområderne. Det her er så med en investering, der kan være med til at bidrage til, at flere vil betale for vores velfærdsområder og til flere børn i børnehaver og skoler, supplerer hun.

Politikerne skal tage endeligt stilling til Middelfart i Udvikling på næste byrådsmøde.