Venner skænker 100.000 kroner til Lillebæltværftet

Middelfart: I forbindelse med generalforsamlingen i Lillebæltværftes Venneforening viste regnskabet et overskud på 115.244,15 kroner. Men mange af pengene fik hurtigt ben at gå på, da det efterfølgende blev godkendt at donere 100.000 kroner til værftet for året 2018. - Det har været et forrygende godt år for venneforeningen, ikke blot fordi vi har lavet et godt overskud til værftet, det er jo vores hovedformål. Men også fordi vi har haft nogle meget gode arrangementer. Det betyder også meget, at vi tilbyder aktiviteter af en vis kvalitet. Vi har haft mange glade gæster, som har rost ikke blot kvaliteten af vores arrangementer men også atmosfæren, som det hele foregår i, sagde formanden for Lillebæltværftets venneforening, Asger Frederiksen, i sin generalforsamlingsberetning.

Han henledte forsamlingens opmærksomhed på, at det nu er 20 år siden, Lillebæltværftets venneforening blev stiftet. Det blev markeret samtidig med Smakkelauget 25 års jubilæum.