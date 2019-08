Vejarbejde uden gener: Elevator i sving under reparation af Ny Lillebæltsbro

Middelfart: Bilisterne vil knapt opdage det, når Vejdirektoratet til efteråret reparerer dele af Ny Lillebæltsbro i retning mod Jylland. Ved det kommende arbejde skal kantbjælkerne på broens yderside repareres på en kort strækning.

Med den traditionelle metode ville det være nødvendigt at spærre både nødspor og kørebane for at få plads til mandskab og maskiner. Men ved hjælp af en særlig elevator vil man nu i stedet hejse mandskab og grej op fra arealet under broen. Fordelen er, at det kun er nødsporet, der skal spærres, og trafikken vil dermed kunne køre uhindret på strækningen.