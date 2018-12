Varm luft i spil: Danmarks mindste fjernvarmeværk vil være mere grøn

Første delmål er nået, og nu arbejder de frivillige bag Danmarks mindste fjernvarmeværk, Føns Nærvarme, på at gøre anlægget endnu mere grønt og bæredygtigt.

Føns: En konstant lyd af sug, trækken og ventilatorer fylder den gamle staldbygning.

Avisen er tirsdag rykket til Føns - nærmere bestemt Føns Nærvarme.

Et mødebord bag to træfliskedler har dagen igennem dannet ramme om redaktionens daglige produktion af nyheder fra hele Middelfart Kommune, mens anlægget få meter derfra har varmet huse op for de i alt 47 forbrugere i lokalområdet.

Fjernvarmeværket er fortsat Danmarks mindste, har fået massiv opmærksomhed fra nær og fjern og modtog forleden Middelfart Kommunes klimastafet for sin grønne omstilling igennem de tre-fire år, det har eksisteret.

45 husstande har siden 2015 skrottet oliefyret, mens to andre har smidt træpillefyret på porten ud af 70 mulige forbrugere i lokalområdet.

Dermed er første delmål for klimaentusiasterne nået, påpeger kasserer Michael Rasmussen, da han tropper op i avisens interimistiske og midlertidige redaktionslokale.

- Vi vil ikke være byen, der dør, men byen, der klarer det, understreger kasseren, der erkender, at de frivillige har fået en del skeptikere til at vende bøtten, efter de netop er gået ind i fjerde driftsår uden at kuldsejle.