Det lykkedes ikke at finde en erstatning for den afgående Peter Agger på årets generalforsamling, og bestyrelsen leder nu videre efter en ny kasserer.

- Det er træls, for vi kan selvfølgelig ikke drive sådan en forening uden en kasserer. Men vi må alle i bestyrelsen nu ud og afsøge eventuelle muligheder i vores netværk. Og selv om der er kamp om de frivillige hænder, så tror jeg på, det lykkes, siger formand Flemming Hansen, der modtog genvalg på generalforsamlingen.

Middelfart: Selv om Peter Agger allerede på forhånd havde meddelt, at han af arbejdsmæssige årsager blev nødt til at trække sig som kasserer i Middelfart Jazzfestival, lykkedes det ikke at finde en afløser på generalforsamlingen. Bestyrelsen er derfor fortsat på jagt efter en person, som kan tage sig af foreningens pengesager.

Underskud på 36.000 kroner

Det var i øvrigt ikke noget opløftende sidste regnskab, Peter Agger fremlagde på generalforsamlingen. Med et underskud på 36.000 kroner levede det langt fra op til de forventninger om et pænt plus, bestyrelsen havde umiddelbart efter festivalen i august.

Men udgifterne viste sig at være større, end bestyrelsen først havde regnet med, og det er især omkostninger til hjælpere, der har gjort ondt.

- Det var vanskeligt for os at finde tilstrækkeligt med frivillige til opsætning og nedtagning af telt og festivalområde, derfor måtte vi ud og købe mandetimer til det, forklarer Flemming Hansen, der samtidig nævner en sponsor, som gik konkurs og derfor var forhindret i at betale det lovede beløb.

Formanden afviser dog, at festivalen er truet på sin eksistens.

- Vi kan selvfølgelig ikke køre med underskud hvert år. Men vi havde lidt på bogen fra året før og har lavet et mere konservativt budget for den kommende festival, så ingen skal være i tvivl om, at der også kommer en Middelfart Jazzfestival den første weekend i august 2019, siger Flemming Hansen.