Vandet stiger: Dige i Varbjerg og risiko for oversvømmelse på Wedellsborgvej

Nordvestfyn: DMI varsler onsdag morgen den 2. januar farligt vejr og forhøjet vandstand i den nordlige del af Lillebælt og ved den nordfynske kyst. Man forventer, at vandstanden stiger til mellem 140 og 160 centimeter over den normale vandstand.

DMI råder samtidig folk til hverken at rejse eller opholde sig i de truede kystområder, da der er frygt for, at den hårde vind kombineret med den forhøjede vandstand kan føre til lokale oversvømmelser og resultere i skader på havne, diger og bygninger.

Den forhøjede vandstand skyldes, at nytårets blæsevejr fra vest og nord skubber en del ekstra vand ind i Lillebælt.

Middelfart Kommune oplyser på deres hjemmeside, at vandstanden forventes at stige mellem 117 og 130 centimeter, og at der er mulighed for at afhente gratis sand og sække på blandt andet Bro Strandvej, på Strandvejen i Strib og på Føns Strandvej. Den samlede oversigt over, hvor der kan afhentes sand og sandsække findes her. Kommunen oplyser desuden, at diget ved Varbjerg etableres.

Onsdag formiddag oplyser kommunen desuden, at vandet er på sit højeste ved Varbjerg Strand, og at det så småt er på vej retur.