Vandet kommer igen: Her finder du sandsækkene

Nordvestfyn: Natten mellem den 8. og 9. januar har DMI igen varslet forhøjet vandstand i farvandene omkring Fyn.

Der vil blive lagt sand og sandsække ud til afhentning fra klokken 15 mandag på Bro Strandvej 23 Brenderup og på Feddet 2 også i Brenderup.

Derudover bliver der etableret et dige ved Varbjerg i løbet af tirsdagen.

På nordkysten i Middelfart Kommune forventes den forhøjede vandstand at toppe natten til onsdag den 9. januar - hvor vandstanden ifølge DMI bliver op mod 127 cm over normalen.

Syd for Middelfart by forventes vandstanden at toppe onsdag den 9. januar - morgen og formiddag - på 97 cm over normalen.