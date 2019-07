Vand i gaderne: Indsatsleder advarer mod huller i vejene under vandet

Fredericia: Flere steder i byen står der vand i gaderne. Det får nu indsatsleder ved Trekantbrand Jan Møller til at advare folk, der bevæger sig rundt i gaderne.

- Flere steder er dæksler skudt op, så der er huller under vandet. Hvis man går ud i vandet, kan man ryge i hullet, og his man er på cykel eller i bil, kan der også ske skader, siger Jan Møller.

Brandvæsen, vejvæsen, skadeservice og Fredericia Spildevand er derude og forsøger at få styr på situationen.

Ifølge Fredericia Kommune er det blandt andet følgende gader, som står under vand: Bødkervej, Naversvej, Kystvejen, Snoghøj Landevej, Lunddalsvej, Strandvejen, Oldenborggade, Fæstnings Ale, Erritsø Engvej, Langesøvej, Snarremosevej, Strevelinsvej, Krydset Vester Ringvej og Strandvejen.

Flere steder er der mellem en halv og halvanden meter vand.

Trekantbrand melder, at der også er massive problemer i Middelfart, hvor man også har medarbejdere på arbejde for at hjælpe med håndteringen af vandmængderne.

I Oldenborggade er der allerede meget vand. Udenfor Café Mums er man i gang med at lægge sandsække for at holde vandet ude (video: Klaus Madsen)