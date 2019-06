- Det er første gang, det er sket, så nu skal der ikke piskes en stemning op, siger Martin Rasmussen, formand for Vestfyns Kultur og Idrætscenter, som har fået ødelagt to toiletgulve.

Nørre Aaby: Vestfyns Kultur- og Idrætscenter, de tidligere Vestfynshallerne, har i denne uge været udsat for hærværk, hvor ukendte gerningsmænd har stoppet for afløbene og åbnet for vandet og dermed ødelagt gulvene på to dametoiletter. Vandet blev opdaget af en årvågen bruger i hallen tirsdag aften og havde derfor kun nået at løbe i et par timer, inden halinspektør Michael Olesen var på pletten og fik lukket for hanerne.

Skadens endelige omfang er endnu ikke gjort op, men halformand Martin Rasmussen forventer, at der skal nye gulve på de to toiletter. En udgift som dækkes af kommunens forsikring.

Han er ked af episoden. Men han maner samtidig til besindighed og ærgrer sig over den stemning, som har udviklet sig i en tråd på Facebookgruppen Nørre Aaby. I tråden opfordrer vrede, lokale borgere forældre til at opdrage deres børn.

- For det første vil jeg gerne slå fast, at hærværk ikke er et generelt problem i idrætscentret. Det er faktisk første gang, jeg oplever det. For det andet har vi i hallen intet kendskab til, hvem der har gjort det. Vi har ingen kameraer oppe i det område, så det kan ligeså godt være en ældre mand på 85 som en dreng eller pige på 13 år, det kan i princippet også være et uheld. Så jeg vil gerne opfordre til, at vi alle tager det stille og roligt, siger Martin Rasmussen.

I opslaget på Facebook kædes hærværket sammen med denne uges lukning af kantinen i hallen i dagtimerne.

- Det er en misforståelse. De to ting har intet med hinanden at gøre. Hallens kantine er lukket, fordi vi mander ned til sommer og nu skal bruge 14 dage på at gøre rent, inden ferien begynder, forklarer Martin Rasmusen.