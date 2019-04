Vaks nabo opdagede carport i brand

Nørre Aaby: Det betaler sig at være på talefod med sin nabo.

Det må en villaejer på Kløvermarken i Nørre Aaby sande efter en episode søndag, hvor der var brug for en resolut handling fremfor hyggesnak over hækken.

Naboen opdagede nemlig, at en carport var begyndt at brænde, og da naboen kaldte villaejeren an, blev haveslangen rullet ud, og en interimistisk brandslukning begyndte.

Døgnrapporten fra Fyns Politi beskriver, at både en patruljevogn og brandvæsenet rykkede ud klokken 12.46.

Men da betjente og brandfolk ankom til villakvarteret, var branden allerede slukket.

Døgnrapporten beskriver, at branden formentlig opstod i forbindelse med brug af en ukrudtsbrænder.