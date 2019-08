For to uger siden efterlyste Gelsted Borgerforening flere frivillige til Gelsted Marked. Nu er hele vagtplanen faldet i hak, og arrangørerne ser frem til at åbne markedspladsen i aften.

Gelsted: Nedtællingen til årets Gelsted Marked er ved at være slut, og i disse dage er der blevet arbejdet ekstra hårdt for at færdiggøre markedspladsen, som skal indvies af borgmester Johannes Lundsfryd (S) torsdag aften.

Fyens Stiftstidende fortalte for to uger siden, at arrangørerne, Gelsted Borgerforening, stadig var på udkig efter frivillige, der havde mulighed for at hjælpe til. Samtidig søgte foreningen ledige hænder gennem et Facebook-opslag, og ifølge formand Torben Pløger har efterlysningen ført til, at de sidste huller i vagtplanen nu er blevet fyldt ud.

- Det har givet lidt bonus, at det har været i medierne, og lige nu ser det ud til, at det er faldet på plads, siger han.

Gelsted Marked plejer at blive afholdt med hjælp fra omkring 500 frivillige, hvoraf de 300 er aktive i borgerforeningen, og 200 hører til andre lokale foreninger. Antallet svarer nogenlunde til det, arrangørerne også er endt på i år, fortæller Torben Pløger.

- Men det så lidt kritisk ud for en uge eller 14 dage siden, siger han.