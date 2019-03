Middelfart: Ved vælgerforeningen for Venstre i Middelfarts generalforsamling blev Torben Torsbjerg Møller genvalgt til formand. To af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, ønskede at fratræde. Nyvalgt til bestyrelsen blev Vibeke Marxen, Middelfart, og Sandra Barisic, Strib mens Uffe Lykke Poulsen, Middelfart, blev genvalgt. /exp