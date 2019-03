Væk med gamle dåser, plastik og papir: Frivillige gav den nordvestfynske natur en foråsrengøring

Flere steder på Nordvestfyn fik naturen en forårsrengøring søndag som led i Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling.

Nordvestfyn: Hele uge 13 har stået i affaldsindsamlingens tegn, og søndag kulminerede det flere steder i det Nordvestfynske med store indsamlinger af alt fra tomme dåser og glas til en gammel plastiktønde. Det skete som en del af Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. På stranden i Føns mødtes 50 frivillige søndag formiddag til kaffe, rundstykker og strandrensning. Rensningen af stranden resulterede i flere fyldte plastsække, men langt fra så mange, som de lokale ellers havde frygtet. - Vi er alle sammen gode til at passe på stranden, som vi måske alle har et forhold til, sagde Nicolaj Heglestad og forklarede, hvordan løbere, hundeluftere og andre, der går tur på stranden, er gode til at samle affald op, når de spotter noget. Anderledes ser det ifølge Nicolaj Heglestad ud langs vejene, som derfor også var en del af dagens strandrensning. Nicolaj Helgestad og familien var med for tiende år i træk, og han understreger, at det er vigtigt at lære børnene at holde naturen ren. Datteren Birna på otte år har derfor været med hvert år hele sit liv. I alt blev der indsamlet 38,4 kilo skrald i Føns.

Kort efter klokken 11 søndag gik startskuddet for årets affaldsindsamling i Brenderup, hvor op mod 80 var mødt op for at give et nap med. Foto: Sofie Secher Karlsen

Bif-tur i belønning Ved Dagli'Brugsen i Brenderup var næsten 80 frivillige affaldssamlere mødt op for at give området i og omkring byen en forårsrengøring. Her havde affaldsindsamlingen fået navnet "Ren By", og bag stod Brenderup og Omegns Erhvervsforening, som i samarbejde med brugsen havde sørget for pølser, sodavand og en tur i biografen i Nørre Aaby til de mange familier, der havde valgt at give en hånd med. Det er andet år i træk, erhvervsforeningen er arrangør, og et af de store håb for sekretær og medlem af Ren By-udvalget Dan Jørgensen var, at der ville blive indsamlet mindre skrald end sidste år. - Det betyder jo, at der er blevet "tabt" mindre affald, forklarede han.

I Brenderup var der forbedt ruter til de mange fremmødte, og Brenderup og Omegns Erhvervsforening stod klar med pinde til at samle skraldet op med. Foto: Sofie Secher Karlsen

Både store og små gav et nap med i Brenderup søndag. Foto: Sofie Secher Karlsen