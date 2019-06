Vågekoner i Middelfart: - Vi venter bogstavelig talt på døden

Det har været Annie Karen Pedersen (th) og Britta Bertelsens job i mange år at passe vågevagtens telefon. De ringer herefter ud til de forskellige frivillige for at organisere de kommende dages vågevagter. I dag har Annie Karen Pedersen ikke så meget med den del at gøre, siden Ældresagen for tre år siden blev en del af Vågevagten. De har sat én til at passe telefonen sammen med Britta Bertelsen. Foto: Peter Leth-Larsen