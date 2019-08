Våd festival-succes i Fjelsted: Folk fra hele landet overnatter på Fælleden

- Alle dem, der var med sidste år, de er her også i år. Og så er flere kommet til, fortæller Poul Erik Brandt, som er en af de tre arrangører bag den lille festival.

I weekenden er der for kun anden gang Fjelsted Folk Festival på Fælleden, hvor både lokale og gæster fra både Vendsyssel, Nordsjælland og andre steder i landet mødes i det store hvide telt til hyggelige stunder og god folk-musik.

Fjelsted: Det er allerede blevet en rigtig festival, som man kender dem fra andre steder i landet. Gæster fra hele landet kommer til Fjelsted, hvor der er kolde fadøl, fed musik og et campingområde at overnatte i, hvis man selv medbringer telt eller vogn.

Fjelsted Folk Festival blev til, da en lignende festival i Sønderjylland måtte kaste håndklædet i ringet for et par år siden. Det håndklæde greb Poul Erik Brandt, Jan Andersen og Egon Møller.

Det lykkedes heldigvis de frivillige at få fat i en pumpe, og fredag da festivalen blev skudt i gang, var vandet væk.

Men tidligere på ugen var det et noget anderledes syn, der mødte de frivillige bag festivalen.

Festivalens andendag - lørdag - bød på en del kraftige byger, men det var ikke noget, de 110 betalende gæster og omkring 36 musikere bemærkede. For der var fadøl i hanerne, kaffe på kanen og godt med plads i det hvide telt, som i anledningen af festivalen er rejst på Fælleden.

Flere af festivalens gæster er også selv musikere, og derfor er festivalen også en lejlighed til at få spillet for et publikum. Foto: Sofie Secher Karlsen