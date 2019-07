Utålmodig afgående kommunaldirektør: - Vi skal fremad, det er min benzin

Middelfarts afgående kommunaldirektør Steen Vinderslev er et utålmodigt menneske, der siden ungdomsårene på Djursland altid har engageret sig og søgt indflydelse for at ændre tingenes tilstand. - Sådan har mine forældre også altid været, siger Steen Vinderslev, der 1. august begynder som ny kommunaldirektør i Furesø Kommune.