Ungecafé blomstrer: Frivillige står i kø

For lige omkring to måneder siden var der endnu ikke nogen, der havde meldt sig som frivillig til det nye cafétilbud for unge i Middelfart Kommune. Nu står der fem personer på venteliste til at blive frivillig foruden de otte, der i forvejen er blevet en del af caféen.

Caféen er åben hver tirsdag fra klokken 15-20, så de unge kan komme derned direkte efter skole. Ungehuset, som står bag caféen, har valgt at placere caféen i lokaler i Teglgårdsparken, da det er for besværligt med offentlig transport om aftenen til Ungehuset i Vejlby.De unge i caféen skal visiteres dertil af kommunen, inden de må benytte caféen. Det er blandt andet ungekonsulenterne Lisbeth Nørskov Andersen og Dorte Mebel, som de unge møder, når de kommer i caféen. Derudover er der på nuværende tidspunkt koblet otte frivillige på caféen, og så står der yderligere fem på venteliste. Alle de frivillige bliver tilbudt uddannelse i mentalisering som en del af det at være frivillige i caféen. Projektet kører fra november 2018 til slutningen af 2020. Caféen hedder Step, som står for særlig tilrettelagt efterværnsplan, som de unge bliver en del af, når de er fyldt 18 år.

Deler ud af erfaring

En af ansøgerne, der fik tilbuddet om at komme med i caféen som frivillig i første omgang, var Kenneth Petersen.

- Jeg vil gerne slå et slag for, hvordan man skal guide de unge, og for hvordan de i hvert fald ikke skal gøre i deres tilværelse, fortæller 43-årige Kenneth Petersen, der selv har været anbragt i familiepleje, fra han var 16 til 18 år.

Kenneth Petersen er ikke i tvivl om, at det har påvirket ham at blive revet væk fra de trygge rammer og blive anbragt i familiepleje.

- Jeg blev sendt ud til et sted, hvor jeg ikke rigtig brød mig om at være. Det gjorde, at jeg kom ud i noget kriminalitet og stofmisbrug. Jeg var misbruger i mange år, men har været i misbrugsbehandling og er kommet godt ud af det.

For cirka 10 år siden fandt Kenneth Petersen også ud af, at han havde en psykisk diagnose, som har medført, at han var meget udadreagerende som ung, så derfor mener han, at han kender til mange af de problemstillinger, som de unge i caféen kæmper med.

- Jeg vil gerne give gode råd videre og udrette noget, siger han og fortsætter:

- Det har en stor betydning, at jeg kan få lov til at hjælpe de unge mennesker. Jeg får det skidt, når jeg ser, at de har det dårligt, og at det måske kunne være undgået, hvis vi havde hjulpet dem.