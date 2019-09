Unge tyve gik efter mobiltelefoner og bærbare computere

Middelfart: Udvalget af mobiltelefoner og bærbare computere er stærkt begrænset hos Middelfarts Expert/Punkt1 i dag, efter at butikken i nat har været udsat for indbrud. For det var netop iPhones og bærbare computerere, tyvene gik efter.

Det fortæller butikschef Mathias Andersen, der onsdag formiddag havde travlt med at feje glasskår op og få et fuldstændigt overblik over, hvad der er stjålet.

- Vi har vel mistet en halv snes iPhones og et måske ligeså stort antal bærbare computere, fortæller butikschefen.

Det er første gang i butikkens 10-årige historie, den har været udsat for indbrud.

- Der har været nogle forsøg, men de er aldrig nået ind i butikken. Det gjorde de til gengæld denne gang, hvor de først har tvunget de to skydedøre ved hovedindgangen fra hinanden og bagefter brækket gitteret op, fortæller Mathias Andersen.

På butikkens overvågningskamera kan han se, at tre indbrudstyve har været i sving.

- De er klædt i vindjakker med tilsnørede hætter, så det er umuligt at se ansigterne. Men at dømme efter deres hurtige og lette gang, er det unge mennesker, forklarer butikschefen.

Alarmen gik klokken 03.19. Ifølge Mathias Andersen kom politiet syv minutter efter, at tyvene havde forladt butikken. Butikkens ejer, Frank Møller fra Vejle, var fremme kort før politiet.