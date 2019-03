Heidi Strandstoft var allerede fra starten optimistisk og lovede i efteråret, at de 26 lejligheder var udlejet inden sommeren 2019. Og meget tyder på, at hun klarer udfordringen endnu hurtigere. I hvert fald forudser hun, at de sidste seks lejligheder er udlejet i løbet af en måned.

Middelfart: Der er nu kun seks tomme lejligheder tilbage på Nytorv i Middelfart. Dermed er det lykkedes den lokale Estate-mægler Heidi Strandstoft at udleje 20 lejligheder, siden hun fik opgaven med at udleje de tomme boliger overdraget af ejeren, oliemilliardær Torben Østergaard-Nielsen.

Både unge og ældre

Der er en stor spredning både aldersmæssigt og geografisk på de mennesker, som har valgt at slå sig ned på Nytorv. Ældst er en enlig dame på over 80 år, mens man i den anden ende af aldersskalaen finder et ungt par på 25 år. Lejerne er både lokale og tilflyttere.

- Vi har for eksempel et ægtepar fra Svendborg, som har solgt deres hus og gerne vil tættere på børn og børnebørn i Trekantområdet. Vi har andre, som overvejer at købe, men som i første omgang gerne vil starte ud med at leje lejligheden for at se, om det er noget for dem også på længere sigt, fortæller Heidi Strandstoft.