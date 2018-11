Unge misbrugere: Rekordmange kommer clean ud af afrusningsuge

- Vi plejer at have en statistik, der hedder, at hvis vi nu var startet 14, så er der otte, der gennemfører, når det kører rigtig godt. Man kan sige, at husene har været med til, at man også bagefter rent faktisk har en grund til at blive, og de unges sammenhold har også gjort meget, fortæller Bent Kidmose. Husene er det bofællesskab, som flere af deltagerne efter afrusningsugen er flyttet ind i.

Middelfart: Statistikbrødrene kalder de sig, og der er noget om snakken. 11 ud af 13 deltagere på det seneste hold af afrusningsdeltagere for unge misbrugere mellem 15 og 30 år kom igennem de otte dage, som tilbuddet varer. Det er højest usandsynligt, at så mange når igennem alle otte dage, fortæller centerleder for Rusmiddelcenter Middelfart Bent Kidmose. Og til næste afrusningstur står flere i kø for at komme med.

På rusmiddelcenteret arbejder de meget med, hvilke drømme og mål de unge har. Thomas (tv) er startet i skole igen, mens Simon er flyttet til Aarhus, hvor han har en kæreste og håber at starte på uddannelse til sommer. At bo i botilbuddet har hjulpet ham rigtig meget. Læs hans historie på Fyens.dk. Foto: Louise Holmgaard Nielsen

Kommer væk fra dårligt miljø

At netop så mange er kommet igennem denne gang er en blanding af forskellige faktorer. Heriblandt det sammenhold som de unge har dannet.

- Den her gang har det været en ren drengegruppe, hvilket er et tilfælde. Men de har haft et godt sammenhold. De er gode til at tage hånd om hinanden og hjælpe hinanden. Det er en kombination af, at drengene kan noget sammen og så et behandlingsforløb ved siden af, fortæller behandler ved Rusmiddelcenter Middelfart Line Sø Andersen.

Og netop det sociale er en vigtig faktor for at komme ud af et misbrug.

- Det sociale spiller en stor rolle. Nogen har måtte sige farvel til tætte personer i deres netværk, så er det godt, at de har hinanden, forklarer Bent Kidmose.

Det næste vigtige aspekt er den rolle, bofællesskabet har. Hidtil har det været sådan, at ungeafdelingen hos Rusmiddelcenter Middelfart har administreret et hus med tre værelser, men nu har de fået yderligere fire værelser i et hus på Værkstedsvej.

- Det har betydet rigtig meget, fordi mange af de unge oplever om lørdagen eller søndagen, når afrusningsugen er ovre, at det kan være sårbart at komme tilbage til deres miljø. De ved godt, at hvis de skal videre, bliver de nødt til at bryde med at skulle hjem til en kæreste, der ryger eller ens forældre, som er misbrugere, siger Kristina Bisgaard, behandler.

Bofællesskabet giver de unge struktur og faste rammer og hjælper dem blandt andet med at få styr på deres økonomi og komme i gang med en uddannelse eller arbejde.