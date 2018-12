Nørre Aaby: Unge iværksættere fra Live Lillebælt har skabt en ny julefest, der finder sted søndag 16. december i Vestfynshallerne klokken 12-16.

Live Lillebælt består af unge fra Viby Efterskole, og til festen er der både juleklip, æbleskiver, lotteri, bagekonkurrence og livemusik.

- Vi har kastet os ud i projektet både med det formål at samle Nørre Aaby mere på tværs af aldersgrupper, men også for at se, hvad der virker af kulturelle arrangementer i de mindre byer. Derfor har de unge taget initiativ til at arrangere et julearrangement, der er sponsoreret og støttet af de lokale forretninger i Nørre Aaby, lyder det i en pressemeddelelse.

For at deltage i bagedysten skal man blot tilmelde sig på julebagedyst@gmail.com og medbringe sit bedste julebagværk. Konkurrencen afgøres klokken 13, og dommeren er Carsten Matthiesen, som i 2018 fik sine lokalkendte romkugler kåret som Danmarks bedste. Vinderen får et gavekort på 500 kroner til SuperBrugsen.

Der er gratis entré.