Unge amerikanere underviste unge middelfartere i en uge

Middelfart: 11 amerikanske elever fra Whitewater High School i Georgia i USA har den seneste uge undervist elever på Middelfart Gymnasium og HF i engelsk.

Tirsdag eftermiddag fik de så papirer på deres ugelange ophold i Middelfart, hvor de har boet hos de danske elever.

Der var et videolink direkte til skolen i USA, og til oktober skal gymnasieeleverne fra Middelfart til USA for at lære eleverne at snakke tysk.

Eleverne har i månederne forinden forberedt undervisningen, og udvekslingen er en del af projektet Link, som står for "Læring gennem international kommunikation", der startede i 2016 mellem de to skoler.