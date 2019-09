'Unge Astrid' i Kirke og Kino

Nørre Aaby: Vinderen af Gabriel-prisen 2018 var "Unge Astrid", og det er den film, der er på programmet, når der igen er Kirke og Kino. Det sker lørdag 7. september klokken 10.

Kirke og Kino er et arrangement under "De samarbejdende Sogne", hvor man mødes én gang om året, for at se sidste års vinder af Gabriel-prisen, som er en filmpris, der vælges af en jury af Landsforeningen af Menighedsråd.

Filmen handler om den unge Astrid Lindgren, længe før hun blev en af Nordens mest elskede forfattere. Astrid vokser op i en lille svensk by i en helt almindelig og religiøs familie. Hun er sprælsk, mere fantasifuld end de andre piger, og drømmer om at komme væk og blive til noget. Hun får en praktikplads på den lokale avis hos venindens far. Han ligger midt i en barsk skilsmisse, og snart opstår der følelser mellem den voksne redaktør og den 16-årige pige. Følelser, der får store konsekvenser for resten af Astrids liv.

Der er gratis adgang.