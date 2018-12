Gelsted-Tanderup: Ved to koncerter synger Gelsted og Tanderup Kirkers ungdomskor julen ind med kendte sange og salmer. Og publikum får både koncert og fællessang.

To dygtige musikere er inviteret med: fløjtenisten Rikke Petersen og bassangeren Fülöp Tardos. Udover at være en dygtig fløjtespiller er Rikke Petersen musikterapeut og spiller for mennesker med demens. Den ungarske bassanger Fülöp Tardos medvirker ved koncerten i Gelsted, hvor han synger engelske Christmas Carols.

Ungdomskoret ledes af organist og korleder Mettea Engelund.

Julekoncerterne finder sted i Gelsted Kirke torsdag 13. december og i Tanderup Kirke torsdag 20. december; begge steder kl. 19.

Alle er velkomne, og der er gratis entré, oplyser kirkerne.