Ung sangstjerne indviede ny tatovør-butik i Middelfart

- Vi skal i gang

Byen har manglet et sted, hvor man kan blive tatoveret, var flere af de fremmødte enige om - herunder Kenneth Nielsen, 27 år, og Anna Mortensen, 24 år, begge fra Middelfart.

- Jeg har selv tatoveringer på armene, og det er godt, vi får sådan en i Middelfart, men man skal ikke langt for at komme til kæderne i Kolding, nævnte Kenneth Nielsen, der først og fremmest var interesseret i tatovørbutikkens udvalg, men også spændt på at se, om der er nok kunder i en by som Middelfart.

Peter Sternkopf og Patrick Suttcliffe var godt tilfredse med de mange fremmødte, der måtte stå på fortovet og den modsatte side af Havnegade.

Nu gælder det for makkerparret om at få fyldt ordrebogen op.

- Vi skal bare i gang, lød det fra Patrick Suttcliffe.

Peter Sternkopf og Patrick Suttcliffe har tidligere fortalt til avisen, at de har fået inspiration til konceptet fra gode venner i Sorø på Sjælland, som har en butik med et tilsvarende navn. Og de håber at tiltrække kunder fra store dele af Fyn og Jylland.

Tatovør-butikken i Middelfart har åbent mandag til lørdag fra 9.30 til 17.30. Ellers efter aftale.