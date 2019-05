Ung mand har tre uddannelser - og glæde af dem alle

Jeg har en nyttig viden

- For mig har smedeuddannelsen fungeret som basal viden i mine videregående uddannelser. Som smed har jeg fået en god materialeforståelse og en nyttig viden om produktionsprocesser. Jeg tror også, det er derfor, at mine kolleger ofte spørger mig til råds, når de vil vide noget omkring svejseprocesserne, der ofte har stor betydning for dokumenteringen af et projekt, siger Andreas Hachenberger Jensen, som arbejder hos ingeniørvirksomheden Melsing i Strib.

- Jeg kan kun tale godt om at bruge sin erhvervsuddannelse til at læse videre. Man skal ikke være bange for det teoretiske - for man lærer det. Jeg kom selv med en 10. klasses matematikeksamen og har klaret det ligeså godt som dem, der kom med en HTX-baggrund, siger han.