Middelfart: En ung fyr fra Jylland var i byen i Middelfart og opførte sig ikke helt efter bogen.

Hans aggressive adfærd over for de andre gæster på baren blev for meget for personalet på TemaBar i Havnegade, som efterfølgende ringede til politiet.

Klokken 03.37 blev den 18-årige mand med hjælp fra politiet bortvist fra baren.