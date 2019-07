Underskrifterne i varm fusion sat: Nu skal generalforsamlingerne godkende aftalen

Nordvestfyn: Underskrifterne er sat, og fra 1. januar 2020 lægges Middelfart Fjernvarme sammen med Ejby Fjernvarmecentral - forude venter godkendelser på ekstraordinære generalforsamlinger på begge værker i slutningen af august (26. august i Ejby og 27. august i Middelfart).

- Det er en fordel for begge værker. Vi har et flisværk i Nørre Aaby, og vi kan sælge overskudsvarmen til Ejby, og Ejby er et lille værk og dermed mere følsomt, forklarer formand for Middelfart Fjernvarme Anders Nørregård og understreger, at sammenlægningen giver selskaberne flere muskler at spille med.

Det er planen, at de to selskaber skal forbindes ved at etablere en transmissionsledning mellem Ejby og Nørre Aaby, så der ikke bliver forskel på prisen i de to områder. Dog skal forbrugerne i Ejby betale for etableringsomkostningerne, og Anders Nørregård forventer, at det betyder en merbetaling for forbrugerne på omkring 1500 kroner de kommende 10 år.

Bliver det et ja på de ekstraordinære generalforsamlinger i august, er det dog ikke lig med en endelig godkendelse. Herefter skal der holdes endnu en ekstraordinær generalforsamling i hvert selskab i løbet af september, hvor sammenlægningen endelig godkendes.

Fra den 1. januar 2020 og frem til april træder en repræsentant fra Ejby Fjernvarmecentral ind i bestyrelsen.