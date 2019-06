Beboere på Røjlehalvøen afleverede mandag underskrifter i forsøget på at bremse godkendelsen af en svineproducents udvidelsesplaner, fordi de frygter konsekvenser for naturen og miljøet på halvøen.En godkendelse er også nødvendig for at kunne blive mere bæredygtig, lyder det fra producenten.