Ukendte personer i rummelig familiebil på jagt efter metalskrot

Brenderup/Nørre Aaby: Det er ofte værdier som smykker og designmøbler, der optræder på politiets daglige døgnrapport, når indbrud bliver opgjort.

Men efter et indbrud i et skur på Rønnevej i Nørre Aaby har en person anmeldt, at der er stjålet en lidt anden type koster.

Her er der nemlig stjålet en mængde metalskrot søndag aften klokken 22.15.

Politikommissær Anders Lundegaard oplyser, at der indtil videre er tale om en ukendt mængde jern, men at de formodede gerningsmænd er set kørende i en Opel Meriva.

- Så der er i hvert fald ikke tale om en lastvogn, hvis man kan have det i en Opel Meriva, konstaterer politikommissæren.

To personer skulle have siddet i bilen, og man kan kontakte Fyns Politi på 114, hvis man har oplysninger i sagen.

En eller flere gerningsmænd har heller ikke kunnet holde fingrene fra en båd, fremgår det af politiets døgnrapport.

Mandag indløb en anmeldelse til Fyns Politi om, at der er stjålet en Suzuki-bådmotor fra en båd på Brenderupvej i Brenderup, hvor man havde klippet nogle kabler over.

Tyveriet skulle være sket mellem den 9. og 10 juli.