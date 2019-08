Uheldigt styrt på cykel: Brandvæsnet måtte klippe ung piges ben fri

Middelfart: Et styrt på cykel endte lettere dramatisk onsdag aften for to unge piger på Brovejen. Styrene på deres cykler viklede sig sammen, og da de to piger styrtede, endte den enes ben klemt inde mellem en af cyklernes forgaffel og hjul.

Derfor blev brandfolk fra Trekantbrand tilkaldt, og det viste sig at være nødvendigt at klippe cyklen i stykker for at få pigens ben fri. Det fortæller indsatsleder Ulrik Strehle.

Da brandvæsnets opgave var løst, tog ambulancepersonale over. Ingen af de to piger var i kritisk tilstand efter uheldet.