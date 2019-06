Uheldig adfærd: 52-årig stjal ost og salami og blev butiksrøver

Fyns Politi har sigtet en 52-årig mand fra Fredericia for butiksrøveri mod Netto i Middelfart efter et tyveri, der udviklede sig.

Middelfart: En 52-årig mand fra Fredericia gik fra at være en formodet butikstyv til -røver, da han torsdag aften stjal salami og ost fra Netto på Brovejen.

Det oplyser Fyns Politi på døgnrapporten.

Episoden skete klokken 20.25, og den 52-årige skulle ifølge døgnrapporten have skubbet en butiksdetektiv, da denne opdagede, at den 52-årige var i færd med ugerningen.

Manden fra Fredericia blev forsøgt tilbageholdt, men strittede imod og skubbede butiksdetektiven. Dermed udviklede butikstyveriet sig til et -røveri.

Politiassistent Poul Hollensted oplyser, at hvis den 52-årige forholdt sig i ro, ville han slippe med en sigtelse for butikstyveri.

Politiet var på stedet omkring klokken 20.45, og den 52-årige blev anholdt umiddelbart efter.

- Han bliver i første omgang sigtet for butikstyveri, men vi finder under efterforskningen ud af, at det er et røveri, som han bliver sigtet for. Det er nogle uheldige omstændigheder og adfærd, der gør, at det udvikler sig til røveri, siger politiassistenten.

Den 52-årige blev løsladt igen efter afhøringen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Netto i Middelfart, da den daglige ansvarlige ikke må udtale sig. Og det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra chefen for Netto-butikkerne i Syddanmark.