Middelfart: Middelfart Kommune har haft besøg af Alternativets formand Uffe Elbæk og partiets spidskandidat på Fyn, Stine Helles. De fik inspiration fra tre vidt forskellige kommunale bidrag til at løse klimaudfordringen.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse. Formålet med besøget var både at inspirere til konkret handling, men også at sætte fokus på kommunernes muligheder for at arbejde med klimaområdet.

Første stop var landsbyen Føns, som råder over Danmarks mindste og nyeste nærvarmeværk. Et værk, der betjener cirka 50 husstande med grøn varme og sparer kloden for 280 ton CO2.

Efterfølgende gik turen til KlimaByen i Middelfart, en hel bydel, som er indrettet til at kunne håndtere de stigende nedbørsmængder, som klimaforandringer forventes at føre med sig. Besøget sluttede på rådhuset i Middelfart, som er Danmarks mest bæredygtige offentlige byggeri.

Undervejs blev kommunernes rolle i arbejdet med at modvirke klimaforandringer drøftet.