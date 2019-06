Udvikling af lokalsamfund er også for børn og unge: Borgmester håber, det får flere til at blive

Gode idéer, sjove processer og samarbejde var temaerne, da skoleelever deltog i Middelfart Kommunes workshop om at skabe bæredygtige lokalsamfund. Formålet var at blive klogere på, hvordan unge i den alder bedst arbejder med processer - så man bedre kan inddrage dem.

Sådan lød opgaven for omkring 140 elever fra 7. og 8. klasse fra Strib Skole, som mødtes for at være med til at arbejde for at udvikle deres lokalsamfund.

Middelfart: Forestil dig, at du står foran dit hus og kigger rundt på alt det, der er rundt om. Hvad ser du? Er der andre huse, biler, løbehjul, hundelorte, træer, legepladser, fortov, dine naboer, butikker ...? Sådan ser der ud i dag. Men hvis nu du helt selv kunne bestemme, hvordan skulle der så se ud? Hvad skulle der være mere af? Hvad ville du ønske, at der var lige ude foran dit hus? Og hvad ville du gerne kunne lave lige dér, hvor du bor? Og ikke mindst: Hvordan kommer vi fra idé til projekt?

De 140 elever blev til workshoppen delt op i grupper, som hver fik et projekt, de skulle arbejde med - og samtidig beskrive processen med at virkeliggøre det og inddrage borgere. Privatfoto

Deres stemme er vigtig

Workshoppen var en del af projektet Bæredygtig Byudvikling i alle lokalsamfund, som for alvor blev skudt i gang i Strib i foråret. Og de unge har en vigtig stemme i arbejdet med at skabe udviklingsplaner for lokalområderne i Middelfart Kommune, mener borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.

- Én ting er, at de allerede bor her og vil gøre det i nogle år endnu, men det handler også om at give dem muligheden for at præge et område, som de forhåbentlig vil blive i eller flytte tilbage til senere hen, siger han i en pressemeddelelse.

Formålet med workshoppen var især at blive klogere på, hvordan en proces skal skrues sammen, hvis de unge skal involveres.

- Det er vigtigt, at vi ved, hvordan de unge bedst arbejder med processer, hvis vi skal have held med at involvere dem i arbejdet med at udvikle vores lokalsamfund, siger projektleder for indsatsen, Louise Secher.