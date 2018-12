Udvalgsformand på borgermøde i Gelsted: - Intet er afgjort endnu

Formand for Miljø- og Energiudvalget, Morten Weiss-Pedersen (K), stod mandag aften på mål for kommunens planer om ny genbrugsstruktur, som blandt andet kan risikere at betyde en nedgradering af genbrugspladsen i Gelsted.

Gelsted: - Intet er afgjort endnu. Det eneste, der står nogenlunde fast, er, at ubalancen mellem den østlige og vestlige del af kommunen skal rettes op, og at der derudover skal være tre satellitpladser. Det slog formand for Miljø- og Energiudvalget i Middelfart Kommune, Morten Weiss-Pedersen (K) fast på et borgermøde på Gelsted Skole mandag aften.

Mange borgere var mødt op for at diskutere den nye genbrugsstruktur, som kan risikere at få store konsekvenser for genbrugspladsen i Gelsted og for pladsens nabo - Genbrugsbutikken Gelsted.

Netop det udtrykte formand for Gelsted Lokaludvalg, Kathrine Siem, og flere andre bekymring for på mødet.

Genbrugsstrukturen i Middelfart Kommune skal ifølge forvaltningen gentænkes - til dels fordi der i mange år har været en ubalance mellem den østlige og den vestlige del af kommunen, og dels fordi flere af kommunens genbrugspladser trænger til en gennemgående renovering, ligesom det kræver en større investering, hvis det nuværende niveau skal holdes på genbrugspladserne i Nørre Aaby og Gelsted.

- Når genbrugsstationen i Ejby og den udvidede station i Middelfart i fremtiden går fra at have 30 fraktioner til at have 70, skal vi ikke ødelægge tilbuddene de andre steder (Nørre Aaby, Gelsted og Køstrup, red.). Der er ikke sat de endelige streger på et kort endnu, og det er vigtigt at komme frem til den rigtige løsning, så der stadigvæk er et pladstilbud i Gelsted, der er til glæde.

Fordi intet ifølge Morten Weiss-Pedersen er afgjort endnu, ligger der heller ikke en færdig plan, som kan sendes i høring. Den plan skal udarbejdes i løbet af vinteren og forventes klar til politisk debat i udvalg og byråd i marts eller april, og først derefter vil planen blive sendt i høring.