Udstilling om Dannebrog på Kulturøen

Middelfart: 15. juni fylder Dannebrog 800 år. I den anledning kan man fra 7. juni og måneden ud se en udstilling, der hylder fødselaren, på Kulturøen.

Der knytter sig et væld af historier til den 800-årige fødselar, der er verdens ældste flag. Det siger næsten sig selv, at med 800 år på bagen, må Dannebrog have været ude for lidt af hvert. I anledning af 800-året har Danmarks-Samfundet bl.a. lavet en folder, hvor man kan læse mere om, hvordan Dannebrog har været anvendt og af hvem op gennem historien. Folderen finder du ved udstillingen på 1. salen på Kulturøen, og den er til at tage med hjem.