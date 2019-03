Harndrup: Humlemagasinets nye udstilling "Frederik VII og Grevinde Danner" åbnes lørdag 6. april kl. 11 af godsejer og tidligere minister Britta Schall Holberg.

I anledning af 170-året for grundlovens vedtagelse arrangerer Humlemagasinets i 2019 en udstilling om Kong Frederik VII og Grevinde Danner.

Britta Schall Holbergs familie ejer vestfynske Hagenskov, der fra 1667 til 1962 hed Frederiksgave. Frederik VII boede på slottet i sin tid som guvernør på Fyn, ligesom grevinde Danner boede på slottet under ophold på Fyn.

Frederik VII var konge af Danmark fra 1848 til 1863, og han var den sidste konge under enevælden, for 5. juni 1849 underskrev han grundloven, som gav Danmark et folketing og gjorde Danmark til et konstitutionelt monarki.

Historien om ham og grevinde Danner beskrives gennem billeder, genstande fra perioden, postkort, geografiske kort, tegninger og malerier med mere.

Udstilling, museer, café og temahaver, der dækker 10.000 kvadratmeter, står klar til at modtag gæsterne. /SH