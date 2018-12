Udrykning i Ejby: Voldsom røg fra dødsbo

Ejby: Julefreden blev afbrudt for en stund i Ejby lørdag formiddag lidt over klokken 10, da Trekantbrand blev kaldt ud til et hus, hvor det røg voldsomt fra.

Det viste sig dog ikke at være så voldsomt, som det så ud. Røgen kom fra fyrrummet på grund af et tilbageslag i brændefyret.

- Der har været nogen, der har set, at det har væltet ud med røg fra fyrrummet og har ringet 112. Vi kører ud og kigger på det og konstaterer, at der ikke har været brand, men det er selve toplågen på brændefyret, der er slået tilbage og har givet en ordentlig prut ud i hele lokalet, hvis man kan sige det sådan, siger Per Møller Jensen, indsatsleder ved Trekantbrand.

Han forklarer, at røgen ikke har kunne komme ud igennem selve skorstenen, da der ikke har været ordentlig træk på den, hvilket pludselig giver en røggaseksplosion i kedlen. Herefter slår låget op, og der vælter røg ud. Det er kendt ved alle brændefyr, at det kan ske.

- Det, der ligger i det her, er, at der ikke bor nogen på matriklen, da det er et dødsbo, så der har højest sandsynligt været nogle forbipasserende, der har set, at det ryger voldsomt fra det fyrrum og har ringet ind, og det er jo rigtig godt, forklarer Per Møller Jensen.

Nu skal skorstensfejeren ud til matriklen for at undersøge, om der fortsat må fyres fra brændefyret eller ej.