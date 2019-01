Udødelig musik i Husby: Dilettanterne spiller i Husby Forsamlinghus

Husby-Tanderup: Igen i år går skuespillerne på dilettantscenen i Husby Forsamlingshus, som i år spiller "The night the music died" skrevet af Bjørn Veng og Jørgen Sørensen kendt som the49s. Stykket er inspireret af den tragiske hændelse, som fandt sted for lige knap 60 år siden, hvor Buddy Holly, Ritchie Valens og The Big Bopper styrtede ned i et lille fly på vej til en koncert den 3. februar 1959. På scenen kan man også opleve Jimi Hendrix, Janis Joplin og Amy Winehouse og deres musik.

Det er muligt at komme ind og opleve de udødelige klassikere til generalprøven den 30. januar klokken 19 for 80 kroner, premieren den 1. februar klokken 19 til 100 kroner og igen 2. februar klokken 18 til 150 kroner. Her er fælles buffet inkluderet efter forestillingen. Stykket spilles i Husby Forsamlingshus, og billetter kan købes på www.husby-tanderup.dk.