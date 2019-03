Formand for Bælternes Fiskeriforening Allan Buch lagde kutter og hal til kampagne for at teste Lillebælts spisekammer for andet end fladfisk. Over grill blev der tryllet med sild, ulk, ål en forvildet ørred og kongsnegle fra Trelde Næs tilsat havpeberrod og andre lækkerier fra havet.

Lillebælt: Allan Buch trækker bundgarnet op over det oprørte Fænøsund og tømmer indholdet ud i det røde plastickar i bunden af kutteren. Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) og hendes partifælle miljøordfører Erling Bonnesen følger opmærksomt fangsten, som ikke er prangende, men fin til dagens formål. Ministeren har bevæget sig ud på dybt vand i Fænøsund for at tale ulk, blæksprutter og stenbiddere op i kølvandet på, at der i Lillebælt fanges færre af danskernes traditionelle favoritfisk rødspætter og torsk. - Vi skal blive bedre til at spise de råvarer, der svømmer lige uden for vores egen kyst. Vi kan sagtens tage til Sydeuropa og spise blæksprutter, men hvorfor spiser vi ikke dem, der kan fanges lige her, siger Eva Kjer Hansen og sætter dermed dagsordenen for eftermiddagens kampagne for en bæredygtig og sund kost.

Uhmmm- fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) elsker fisk, og elsker også at teste nye smage. Det fik hun rig mulighed for mandag eftermiddag, da stjernekok Francis Cardenaeu og kok og professionel urtesamler Thomas Laursen diskede op med lækkerier lavet af dagens fangst i Lillebælt. Foto: Peter Leth-Larsen

Fisk bestemmer menuen Den dagsorden vinder gehør hos kokkene Francis Cardenaeu og Thomas Laursen. - Det er langt mere bæredygtigt, hvis vi udnytter de ressourcer, vi har lige uden for døren. Vi behøver ikke at importere. Det helt ideelle ville være, hvis man havde en restaurant liggende lige ned til Lillebælt og satte det på menuen, som er i dagens fangst, siger Thomas Laursen og Francis Cardenaeu er enig. - Når der kommer turister her, så skal vi servere de fisk, som hører til her. Og det behøves ikke at være de traditionelle. Der er masser af andre muligheder, som bare kræver lidt fantasi og nye sammensætninger, så smager det fantastisk, siger han. Og for at understrege både deres og ministerens pointe, så var Allan Buchs store hal på Skrillinge Strand omdannet til køkken, hvor der over grillkul i jakatori-grillen blev tryllet med spændende kombinationer fra Lillebælt.

Blæksprutter fanget i Lillebælt er en lækker delikatesse, når den bliver ristet over jakavari-grillen og smurt med en soyablanding af trompetsvampe og tang. Foto: Peter Leth-Larsen

Middelfart har de bedste fisk En sending kongssnegle fisket ved Trelde Næs blev kogt og marineret og serveret med en hjemmerørt majonaise. Leveren fra stenbiddere blev taget ud, ristet og smurt på ristet brød. Blæksprutter stegt, skåret i skiver og tilsat strandkarse. Havørreden som havde forvildet sig ud af ørredbruget og ind i Allan Buchs bundgarn blev skåret i fine tynde skiver og serveret med store stenbidderrogn. Suppe kogt på strandkrabber fra Lillebælt. - Jeg elsker selv fisk, og min yndlingsfisk er pigvar, men det her er virkelig lækkert. Jeg har aldrig spist ulk før, men det smager også godt, og stenbiderleveren er også helt nyt for mig. Der er mange muligheder, så vi skal bare have budskabet udbredt, siger Eva Kjer Hansen. Elever fra Fænøsund Friskole fik mulighed for både at være køkkenhjælpere og teste andet end fiskefiletter. De var ikke skræmte selv om udfordringen på fisk med ben i var ny for de fleste. - Hvis man skal have danskerne til at spise mere fisk, så skal det være nemt og tilgængeligt. Kan I hjælpe på det? - Det er også en udfordring. Fisk er let at tilberede og tager ikke lang tid, men det kan være en udfordring at få friske fisk, så vi har en udfordring i forhold til infrastruktur. Jeg handler altid selv i Middelfart, for der får man den bedste fisk, siger Eva Kjer Hansen, som bor i .

Dagens fangst i Lillebælt er hverken torsk eller fladfisk. Der er ulk, sild, stenbiddere og en enkelt havørred, som har forvildet sig ind i garnet. Foto: Peter Leth-Larsen

Francis Cardenaeu har en fortid som to-stjernet michelin-kok indtil og medejer af adskillige gourmetrestauranter. Han sagde stop for det stressende liv, og er gået i brechen for, at danskerne bliver dus med det spisekammer, der ligger lige uden for døren. Mandag tryllede han med friske råvarer og spændende urter i en lade i Skrillinge med unge skoleelever som hjælpere. Foto: Peter Leth-Larsen